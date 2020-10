UEFA Nations League, dove vedere Croazia Francia streaming e diretta tv

UEFA Nations League, ecco dove vedere Croazia Francia in streaming e diretta tv.

Allo Stadion Maksimir di Zagabria va in scena il match Croazia – Francia, gara valida per la quarta giornata del Gruppo A3 della UEFA Nations League. La Croazia ha trovato due vittorie nella scorsa settimana: mercoledì è arrivata la vittoria per 2-1 contro la Svizzera in amichevole, mentre domenica ha conquistato i primi tre punti in questa Nations League, vincendo 2-1 contro la Svezia. La Francia invece, dopo la straripante vittoria per 7-1 contro l’Ucraina in amichevole, ha pareggiato 0-0 contro il Portogallo in Nations League e mantiene il primato insieme ai portoghesi con sette punti.

Il pronostico è in favore della Francia: i transalpini hanno vinto per 4-2 la gara d’andata e con lo stesso risultato si concluse la partita più importante mai giocata tra queste due squadre, ovvero la finale dei Mondiali del 2018. Inoltre, in sette precedenti tra queste due nazionali, la Croazia non ha mai vinto contro la Francia, riuscendo a conquistare soltanto due pareggi (Euro 2004 e amichevole nel 2011).

Dove vedere Croazia Francia streaming

Il fischio d’inizio del match Croazia – Francia è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà l’olandese Björn Kuipers. La sfida tra Croazia e Francia non sarà trasmessa da nessuna tv italiana. Per seguire il match è possibile collegarsi tramite satellite alle tv locali dei due paesi: SportKlub e NovaTV per la Croazia e Tf1, M6 e L’Équipe per la Francia. Inoltre, potrete seguire il live match sulle pagine social Facebook e Twitter delle due nazionali.