UEFA Nations League, dove vedere Polonia Italia streaming gratis e diretta tv

UEFA Nations League, dove vedere Polonia Italia in streaming gratis e diretta tv.

Allo Stadion Energa Gdansk di Danzica va in scena il match Polonia – Italia, gara valida per la terza giornata del Gruppo 1 della League A di UEFA Nations League. La Polonia arriva a questa partita dopo la larga vittoria in amichevole per 5-1 contro la Finlandia, mentre nel gruppo di Nations League ha trovato 3 punti nelle prime due giornate: la vittoria per 2-1 contro la Bosnia-Erzegovina ha riscattato la sconfitta dell’esordio contro l’Olanda. L’Italia, invece, ha vinto 6-0 contro la Moldavia in amichevole in settimana e ha allungato la striscia positiva portando a 17 il numero di risultati utili consecutivi (14 vittorie e 3 pareggi) e ora è pronta a confermare il primo posto nel girone: gli azzurri hanno conquistato 4 punti in due partite, trovando un’importantissima vittoria in Olanda nell’ultima giornata.

Polonia e Italia si sono sfidate già lo scorso anno in Nations League e i ragazzi del ct Roberto Mancini trovarono una vittoria e un pareggio. In tredici precedenti tra le due nazionali, la Polonia è riuscita a battere l’Italia solo due volte: nel mondiale del ’74 e in un’amichevole nel 2003.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà lo spagnolo José Sanchez.

Dove vedere Polonia Italia tv

La sfida di Nations League tra Polonia e Italia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulla Rai che detiene i diritti delle partite della Nazionale. Precisamente, la partita sarà trasmessa sul canale Rai 1 a partire dalle ore 20:30 con il collegamento pre partita.

Dove vedere Polonia Italia streaming gratis

Il match Polonia – Italia potrà essere seguito anche in streaming gratuito su Rai Play, la piattaforma web della Rai, collegandosi direttamente alla piattaforma sul sito o scaricando la relativa app su tutti i dispositivi mobili.