UEFA Nations League, dove vedere Ucraina Spagna streaming e diretta tv

UEFA Nations League, ecco dove vedere Ucraina Spagna in streaming e diretta tv.

Al NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev va in scena il match Ucraina – Spagna, gara valida per la quarta giornata del Gruppo 4 della League A di UEFA Nations League. L’Ucraina ha affrontato una settimana molto dura: mercoledì scorso ha rimediato una tremenda sconfitta per 7-1 contro la Francia in amichevole, mentre sabato ha perso in Nations League contro la Germania con il risultato di 2-1 e adesso è terza nel girone con 3 punti. La Spagna, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Portogallo in amichevole, ha vinto il suo match di Nations League, battendo la Svizzera per 1-0 grazie alla rete di Oyarzabal e si conferma prima a quota 7 punti.

Il pronostico è tutto in favore della Spagna: nel match d’andata del girone, gli spagnoli vinsero per 4-0 e nei sei precedenti tra queste due nazionali, l’Ucraina ha trovato un solo pareggio e tutte sconfitte, riuscendo a segnare solo tre reti e subendone quattordici.

Dove vedere Ucraina Spagna streaming e diretta tv

Il fischio d’inizio di Ucraina – Spagna è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà il polacco Pawel Gil. Purtroppo, il match non sarà trasmesso da nessuna tv italiana. Però, si potrà seguire il live match sulle pagine social delle due nazionali.