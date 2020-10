Ziliani contro Rai e Sky: “da quando Pirlo è alla Juve, dimenticate le Champions vinte con il Milan”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, si sta giustamente godendo la sua prima vittoria in Champions League da allenatore. L’ex calciatore di Inter, Milan e Juventus conosce molto bene questa competizione: ben 5 finali disputate in carriera da calciatore tra Milan e Juve e due vittorie in rossonero nel 2002/03 e 2006/07. La sua avventura in bianconero da allenatore nell’Europa che conta è dunque iniziata molto bene con la vittoria di Kiev, ma la polemica quando si parla di Paolo Ziliani, è sempre dietro l’angolo.

Infatti, l’ex calciatore e giornalista de Il Fatto Quotidiano si è scagliato contro Radio Rai e Sky Sport, colpevoli secondo Ziliani di ignorare totalmente le Champions League conquistate da Pirlo con il Milan da quando quest’ultimo è entrato a far parte della Juventus. Ecco i suoi due tweet al veleno su Radio Rai e Sky:

“È una gaffe tremenda quella di Francesco Repice di Radio Rai che ha parlato di #Pirlo che “non ha mai vinto la Champions da giocatore”. Ma non mi sorprende. Da quando Pirlo naviga nel mare juventino l’ordine è: azzerare completamente il suo passato al Milan. Ossia il suo passato”.

“Ma la cosa più incredibile, in questa surreale opera di cancellazione del passato di #Pirlo (onde tutelarne la juventinità) è la sua tacita approvazione. Nel palmares #Sky mette la finale giocata con la Juventus (persa), ignora le due vinte col Milan e niente, a lui va bene così”.