Amichevoli internazionali, dove vedere Francia Finlandia streaming e diretta tv

Amichevoli internazionali, ecco dove vedere Francia Finlandia in streaming e in tv.

Allo Stade de France di Saint-Denis va in scena l’amichevole internazionale Francia – Finlandia.

La Francia utilizzerà quest’amichevole per prepararsi al meglio in vista del duplice impegno in Nations League contro Portogallo e Svezia. Contro i lusitani la sfida sarà decisiva ai fini del primo posto nel gruppo A3.

Contro la Finlandia la partita dovrebbe essere sicuramente semplice per la Francia. Les Blues vengono da dodici risultati utili consecutivi (dieci vittorie e due pareggi) e la sconfitta non arriva dal match contro la Turchia di giugno 2019, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020.

La Finlandia invece sfiderà Bulgaria e Galles dopo l’amichevole con la Francia. La nazionale nordica si sta giocando il primo posto del girone B4 e il salto di Lega con il Galles: attualmente la nazionale del Regno Unito è prima con 10 punti, mentre i finlandesi sono sotto di un punto a quota 9.

La Finlandia proverà a giocarsi la partita contro i francesi e le ultime partite disputate lasciano ben sperare: esclusa la brutta sconfitta per 5-1 contro la Polonia in amichevole, le ultime tre partite ufficiali l’hanno vista sempre vincere.

I precedenti tra le due nazionali sorridono solo ai francesi: nelle otto sfide contro la Finlandia, la Francia ha sempre vinto, segnando diciotto reti e subendone solamente tre.

Il fischio d’inizio di Francia – Finlandia è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà il bulgaro Nikola Popov.

Dove vedere Francia Finlandia streaming e tv

La sfida amichevole tra Francia e Finlandia non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva italiana. Nemmeno in streaming sarà possibile assistere al match. Ma se si vuole seguire la cronaca live della gara, basterà collegarsi ai canali social (Facebook e Twitter) delle due nazionali.