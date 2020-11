Amichevoli internazionali, dove vedere Inghilterra Irlanda streaming e diretta tv

Amichevoli internazionali, ecco dove vedere Inghilterra Irlanda in streaming e in tv.

Al Wembley Stadium di Londra va in scena l’amichevole internazionale Inghilterra – Irlanda.

L’Inghilterra userà il test contro l’Irlanda per arrivare al meglio alla doppia sfida di Nations League contro Belgio e Islanda. La sfida contro il Belgio sarà decisiva: la nazionale guidata da Romelu Lukaku è prima nel gruppo A2 a 9 punti, mentre gli inglesi seguono a 7 punti insieme alla Danimarca.

L’Inghilterra ha perso l’ultima gara disputata proprio contro la Danimarca in Nations League lo scorso mese ma, prima dei quella sconfitta, erano arrivate sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite.

L’Irlanda invece sfiderà Galles e Bulgaria dopo l’amichevole contro l’Inghilterra. Gli irlandesi dovranno cercare di mantenere il terzo posto nel gruppo B4 di Nations League per non scendere di Lega. Attualmente con soli 2 punti in classifica sono a +1 sulla Bulgaria ultima e la sfida di mercoledì prossimo sarà decisiva.

La nazionale irlandese non trova la vittoria da un anno, nella vittoria per 3-1 in amichevole sulla Nuova Zelanda del 14 novembre 2019. Nelle ultime sei gare giocate sono arrivati tre pareggi e tre sconfitte.

L’Inghilterra è sicuramente favorita nella vittoria finale del match e anche i precedenti vedono in vantaggio gli inglesi. Nei quindici precedenti infatti l’Irlanda ha vinto solamente due volte, mentre l’Inghilterra cinque (otto pareggi).

Il fischio d’inizio del match Inghilterra – Irlanda è in programma alle ore 21.

Dove vedere Inghilterra Irlanda streaming e diretta tv

La sfida amichevole tra Inghilterra e Irlanda non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva italiana. Nemmeno in streaming sarà possibile assistere al match. Ma se si vuole seguire la cronaca live della gara, basterà collegarsi ai canali social (Facebook e Twitter) delle due nazionali.