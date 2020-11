Argentina-Paraguay streaming gratis e diretta su Como TV: dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Argentina-Paraguay, terza giornata delle qualificazioni sudamericane. Dopo aver vinto contro Ecuador e Bolivia, l’albiceleste affronta i paraguaiani con l’obiettivo di raggiungere il terzo successo consecutivo. Il match Argentina-Paraguay, valevole per il terzo turno delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca venerdì 13 novembre alle ore 1 italiane allo stadio La Bombonera di Buenos Aires. Gli ospiti hanno quattro punti in classifica, frutto del pareggio contro il Perù all’esordio e la vittoria contro il Venezuela. Nei 44 precedenti tra le due nazionali, il bilancio è nettamente favorevole all’Argentina che si è imposta in 26 occasioni, a fronte di 15 pareggi e 3 sole sconfitte.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARGENTINA-PARAGUAY

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Montiel, Kannemann, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Palacios; Messi, Alario, Ocampos.

PARAGUAY (4-3-3): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Gimenez, Cubas, Villasanti; Almiron, Sanabria, Romero.

Dove vedere Argentina-Paraguay, streaming e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Il match Argentina-Paraguay, valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming gratuita sul sito comotv.com. L’emittente Como Tv, canale ufficiale della squadra lombarda che milita nel campionato di Serie C, ha acquistato i diritti televisivi di tutti i 90 match delle partite sudamericane, e le farà vedere gratuitamente sulla propria piattaforma, disponibile su pc, tablet e mobile con telecronaca in italiano o inglese ed ampio pre e post partita.