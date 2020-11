Brasile-Uruguay, Arthur: “Devo molto a Pirlo”

Siamo quasi al termine degli impegni dei Nazionali e si iniziano a tirare le somme di quello che è stato il rendimento dei singoli giocatori. Valutazione sicuramente positiva per Arthur, che con il suo Brasile archivia la pratica Uruguay. Per lui un goal e assist di qualità per la realizzazione del secondo, che hanno garantito ai verdeoro la vittoria.

Una buona prestazione quella del numero 5 della Juventus, che a fine partita rivolge il suo pensiero a Torino e parole di stima per il suo nuovo mister, Andrea Pirlo:

“Sapevo di dover migliorare e in questo senso Pirlo mi sta aiutando molto. E’ un grande tecnico, con un’enorme esperienza. Conosce le sensazioni che si provano in campo e sa come tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Sta facendo un grande lavoro e ho molto da imparare da lui”

Continua dunque la scia di commenti positivi nei riguardi di mister Pirlo, che se non tanto convince i tifosi e non, di sicuro gode di grande stima da parte di chi ci lavora quotidianamente a stretto contatto come i suoi ragazzi, quelli che già lo conoscevano molto bene, come i senatori e i suoi ex compagni di squadra, e quelli che invece avevano conosciuto soltanto le sue prestazioni, osservandole e ammirandole da lontano.