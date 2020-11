Brasileirão, 22a giornata: il Flamengo aggancia in vetta l’Atlético Mineiro, il Fluminense risale al quinto posto

La ventiduesima giornata del Brasileirão, caratterizzata da diverse sorprese, sorride nelle zone alte della classifica soltanto alle carioca Flamengo e Fluminense. Il Mengão, tornato dopo oltre un mese al successo in campionato a spese del Coritiba battuto per 3-1 al Maracanã, aggancia in vetta alla classifica un Atlético Mineiro, decimato dai casi di positività al Covid-19, ma in grado al Castelão di cogliere in dieci su rigore un 2-2 contro il Ceará.

Il Fluminense rilancia le sue quotazioni andando ad imporsi in rimonta in casa dell’Internacional per 2-1: la quarta affermazione esterna consente al Fluzão di scavalcare in un colpo solo, oltre al Gremio (non andato oltre lo 0-0 sul campo del Corinthians pur godendo nella mezzora finale di una doppia superiorità numerica), anche Palmeiras e Santos sconfitte in trasferta per 1-0 rispettivamente dal fanalino di coda Goiás e dal lanciato Athletico Paranaense arrivato alla quarta vittoria di fila. La compagine di Odair Hellmann si ritrova, conseguentemente, ad occupare da sola il quinto posto ad una lunghezza da un Colorado in piena crisi, a due dal San Paolo (terza forza del Brasileirão, costretto inaspettatamente al Morumbi ad un pareggio per 1-1 dal Vasco da Gama) ed a quattro dal tandem di testa.

Secondo ko consecutivo al Nilton Santos per il Botafogo di Ramón Díaz: il Fogão allunga a tre la striscia di gare senza punti soccombendo per 2-1 contro un Fortaleza che non incamerava la posta piena dal 19 ottobre. Il quadro dei risultati è completato dalla travolgente affermazione interna per 4-0 ottenuta dal Bragantino sul Bahia.

Classifica Brasileirão dopo la ventiduesima giornata

Atlético Mineiro e Flamengo 39; San Paolo*** 37; Internacional 36; Fluminense 35; Palmeiras*, Santos e Gremio* 34; Athletico Paranaense, Bahia e Fortaleza 28; Bragantino e Corinthians 26; Sport Recife* e Ceará* 25; Vasco da Gama* e Atlético Goianiense* 24; Coritiba e Botafogo* 20; Goiás** 15.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

*** Tre partite in meno.