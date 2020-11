Calcio, ecco le maglie 2020/21 più costose in Europa

La maglia da gioco, nel mondo del Calcio, è un elemento che deve coniugare la tradizione storica della squadra con lo spirito di modernità e di innovazione, solitamente apportato dallo sponsor tecnico. La divisa di gara ha vissuto negli anni una costante crescita del prezzo di mercato in tutta Europa, plasmando anche una differente predisposizione all’acquisto nei vari paesi. Il fattore culturale rimane infatti quello predominate: in paesi come Germania e Inghilterra è difficile incontrare un fan allo stadio senza la maglia della squadra del cuore al contrario di quello che accade in altri paesi come l’Italia.

Le maglie da calcio più costose in Europa

Le maglie da gara delle varie squadre, come detto prima, nel tempo hanno subito un aumento di costo. Questo fattore ha fatto sì che gli sponsor tecnici sviluppassero due prodotti distinti: la maglia da gara e la replica, presentata ad un prezzo più basso. Però, in quest’articolo prenderemo nota solo del prezzo delle maglie da gara (MATCH), cioè quelle vestite dai calciatori. Infatti, la maglia da gara è la stessa indossata dai calciatori in campo e rappresenta il massimo dell’innovazione tecnologica a livello di tessuti e traspirazioni. Inoltre, da circa quindi anni, le maglie da gara perseguono una vestibilità slim fit, ovvero attillata, ideale sui fisici dei calciatori. Ecco di seguito le maglie da calcio più costose dei quattro maggiori campionati europei, presenti negli store ufficiale dei vari club:

Milan (Serie A) – Costo maglia “MATCH” di 140 euro ;

(Serie A) – Costo maglia “MATCH” di ; Barcellona (Liga Santander) – Costo maglia “MATCH” di 140 euro ;

(Liga Santander) – Costo maglia “MATCH” di ; Bayern Monaco (Bundesliga) – Costo maglia “MATCH” di 130 euro ;

(Premier League) – Costo maglia “MATCH” di ; Real Madrid (Liga Santander) – Costo maglia “MATCH” di 130 euro ;

(Serie A) – Costo maglia “MATCH” di ; Borussia Dortmund (Bundesliga) – Costo maglia “MATCH” di 127 euro ;

(Premier League) – Costo maglia “MATCH” di ; Valencia (Liga Santander) – Costo maglia “MATCH” di 120 euro ;

(Premier League) – Costo maglia “MATCH” di ; Manchester City (Premier League) – Costo maglia “MATCH” di 120 euro ;

(Serie A) – Costo maglia “MATCH” di ; Manchester United (Premier League) – Costo maglia “MATCH” di 111 euro ;

(Premier League) – Costo maglia “MATCH” di ; Real Betis (Liga Santander) – Costo maglia “MATCH” di 110 euro.

