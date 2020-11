Calciomercato Roma, obiettivo è Milik per gennaio

LA ROMA PENSA AL MERCATO E A MILIK – La sosta del campionato per gli impegni delle nazionali non solo consente ad ogni squadra di cementare il gruppo e migliorare schemi e tattica, ma apre già la mente al prossimo mercato. Sono diverse le squadre che già stanno pensando agli obiettivi da puntare nel mercato di gennaio. Tra queste c’è la Roma. Il club giallorosso è a caccia di un centravanti che possa far rifiatare Edin Dzeko e giocarsi il posto insieme a Borja Mayoral. Tra i nomi che la Roma sta valutando c’è quello di Arkadius Milik. L’attaccante polacco è al Napoli ma è fuori rosa. In aggiunta, Milik è anche in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero.

Calciomercato Roma, avanti tutta per Milik.

Gattuso ha deciso di non puntare su Milik che a breve sarà libero di accasarsi altrove. Il Napoli non vorrebbe mandarlo via a zero, questo darebbe delle speranze alla Roma di poter arrivare al giocatore già a gennaio. Servirà però un’offerta consona e che soprattutto possa accontentare Aurelio De Laurentis. Le pretese del numero uno del Napoli sono alte e difficili da accontentare, soprattutto perchè il giocatore è in scadenza e potrebbe liberarsi a parametro zero. La Roma ci proverà a prenderlo subito, l’alternativa è per la prossima stagione senza pagare il cartellino del giocatore.