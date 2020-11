Dove vedere Dinamo Kiev-Barcellona streaming e diretta tv

Torna finalmente la Champions League dopo qualche settimana di stop. Il match della quarta giornata della fase a giorni del Gruppo G, Dinamo Kiev-Barcellona, andrà in scena a partire dalle ore 21 di oggi, 24 novembre, allo Stadio NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev. I Blaugrana scenderanno in campo senza Messi, l’argentino non è stato convocato perché necessita di riposo. Anche se è azzardato, si può dire che i giochi nel Gruppo G potrebbero arrivare a conclusione già dopo questa giornata, a meno che non ci siano risultati che stravolgeranno le aspettative. Nel calcio tutto è possibile. Il Barca è primo in classifica con 9 punti, una vittoria darebbe certezza matematica del passaggio alla fase successiva. Nello stesso girone ritroviamo la Juventus che, con 6 punti, potrebbe avere la stessa sorte degli spagnoli. Le altre due squadre, Dinamo Kiev e Ferencvaros hanno un punto a testa, la loro situazione è davvero complicata per il passaggio alla fase successiva.

Gli uomini di Koeman arrivano da una brutta sconfitta in campionato spagnolo, il big match contro l’Atletico Madrid ha visto Messi e compagni uscire sconfitti dal Wanda Metropolitano. Adesso l’attenzione è tutta riversa in Champions League dove si spera di ritrovare il sorriso con una bella vittoria, anche se gli ucraini faranno di tutto per fare risultato contro gli spagnoli e continuare a credere nel sogno Champions. Nulla è dato per scontato in questa gara. Un altro aspetto interessante della partita di Kiev, che potrebbe volgersi a favore dei padroni di casa, sono le numerose assenze nella squadra spagnola. Tanti, troppi gli infortuni tra gli Azulgrana: Piqué, Busquets, Sergi Roberto, Messi, Umtiti,

Dove vedere Dinamo Kiev-Barcellona

La gara Dinamo Kiev-Barcellona verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Football con ampio pre e post partita. Coloro che sono abbonati alla pay tv avranno modo di seguire il match anche su Sky Go. Quest’ultimo è un servizio disponibile su tablet, smartphone, pc e tutti i dispositivi mobili. Per tutte le persone che non hanno abbonamento a Sky, c’è possibilità di accedere alla piattaforma internet di Sky, Now Tv, e acquistare il ticket che permetterà di vedere la gara. Basta semplicemente registrarsi e acquistare il ticket interessato e godersi il grande calcio.