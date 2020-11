Champions League, dove vedere Olympiakos-Manchester City streaming e diretta tv

Champions League, dove vedere Olympiakos-Manchester City

Allo Stadio Georgios Karaiskakis di Piraeus l’Olympiakos accoglie il Manchester City per la quarta giornata di Champions League. Il gruppo C è guidato in classifica dagli inglesi, a punteggio pieno (9) avendo vinto tutte le gara disputate fino ad oggi. I padroni di casa alloggiano in una pericolosa terza posizione con appena tre punti. Pep Guardiola e i suoi ragazzi proveranno a chiudere il discorso qualificazione questa sera, una vittoria darebbe loro la certezza matematica del passaggio agli ottavi di finale.

L’Olympiakos ha vinto soltanto una gara, la prima, contro il Marsiglia, se non dovesse vincere questa sera, il passaggio di turno andrebbe a complicarsi, potrebbe solo pensare di lottare per il terzo posto, che consentirebbe ai greci di accedere ai Play-Off di Europa League. L’allenatore Pedro Martins a disposizione non potrà avere gli infortunati Bruma, Valbuena e Al Arabi; in dubbio Vinagre e Hobreas.

Il Manchester City arriva da una dolorosa sconfitta in Premier, 2-0 rimediato contro il Tottenham guidato da Mourinho. Per il City sembra, su carta, una gara non difficile da gestire, ma non sarà facile portare a termine l’obiettivo passaggio di turno in Grecia perché anche gli ospiti hanno i propri obiettivi. Pep Guardiola non avrà a disposizione Ake e Fernandinho, in dubbio Mendy B.

Dove vedere Olympiakos-Manchester City: diretta tv e streaming

La gara avrà inizio oggi 25 novembre 2020 a partire dalle ore 18.55. Il match andrà in onda in esclusiva su Sky. La gara tra greci e inglesi sarà riservato dunque ai soli abbonati che hanno attivato il pacchetto Sky Sport, che non dovranno far altro che mettersi comodo sul divano e selezionare il canale dedicato alla gara. In alternativa sarà possibile seguire la diretta streaming sulla app Sky Go disponibile in versione IOS e Android, per la visione da computer, smartphone e tablet e tutti i dispositivi mobili.