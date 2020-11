Coppa del Brasile, quarti: il San Paolo elimina il Flamengo e l’Internacional cede ai rigori all’América, avanti anche Gremio e Palmeiras

Saranno Gremio-San Paolo e América Mineiro-Palmeiras le semifinali della Coppa del Brasile. A far clamore, per ragioni diverse, sono le uscite di scena di Flamengo e Internacional. Il Mengao, nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il San Paolo, rimedia al Morumbi una pesante sconfitta per 3-0 dopo aver perso per 2-1 anche quella d’andata al Maracanã. Per Rogério Ceni che in questa manifestazione, alla guida del Fortaleza, aveva già conosciuto contro la sua ex squadra un’amara eliminazione ai rigori negli ottavi di finale l’avventura sulla panchina Rubro-Negro non si è certo aperta nel modo sperato. Il Flamengo incassa contro la compagine di Fernando Diniz il terzo ko nel breve volgere di diciotto giorni fallendo sullo 0-2 anche un penalty con Vitinho (64’). A sancire il successo del San Paolo sono nella ripresa una doppietta di Luciano (47’ e 56’) e un centro di Pablo (85’). In semifinale il Tricolor paulista se la dovrà dunque vedere contro il Gremio che nel return match dei quarti s’impone in casa per 2-0 sul Cuiabá Esporte dopo aver già riportato una vittoria in trasferta per 2-1 nella prima sfida. Il complesso di Renato Portaluppi allunga a otto la striscia di vittorie consecutive aggiudicandosi anche il secondo confronto grazie a Diego Souza a segno al 10’ e al 42’ sempre su assist di Pepe.

A suscitare non poca sorpresa è l’estromissione dell’Internacional per mano della rivelazione América Mineiro. Il Colorado, battuto al Beira-Rio per 1-0 nel primo match dei quarti, riesce a portare ai rigori quello di ritorno disputato all’Estadio Independência di Belo Horizonte andando a segno allo scoccare del quinto minuto di recupero con Yuri Alberto. Nei tiri dal dischetto è però il Coelho di Lisca ad avere la meglio per 6-5 ed a centrare conseguentemente uno storico traguardo. A contendere all’América Mineiro l’accesso alla finale della Coppa del Brasile sarà il Palmeiras. Il Verdão, dopo aver prevalso all’Allianz Parque per 3-0 sul Ceará nella sfida d’andata dei quarti, chiude sul 2-2 quella di ritorno in trasferta. Alla doppietta di Raphael Veiga (28’ su rigore e 50’ pt) i padroni di casa rispondono, inutilmente, nella ripresa con le realizzazioni di Vinicius (57’) e Pagnussat (62’).

Quarti di finale

Cuiabá Esporte – Gremio andata 1-2; ritorno 0-2.

Flamengo – San Paolo andata 1-2; ritorno 0-3.

Palmeiras – Ceará andata 3-0; ritorno 2-2.

Internacional – América Mineiro andata 0-1; ritorno 1-0 (5-6 d.c.r).

Semifinali (andata 23 dicembre, ritorno 30 dicembre)

Gremio – San Paolo

Palmeiras – América Mineiro

Finali (andata 3 febbraio 2021, ritorno 10 febbraio 2021)