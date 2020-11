Coppa Italia Femminile, dove vedere Cesena Milan streaming e diretta tv

Coppa Italia Femminile, ecco dove vedere Cesena Milan in streaming e in tv.

Al Centro Sportivo Martorano va in scena il match Cesena – Milan, gara valida per la seconda giornata del Gruppo F di Coppa Italia Femminile. La gara doveva inizialmente giocarsi lo scorso 1° novembre ma fu rinviata causa Covid-19.

Ricordiamo che nella fase a gironi si disputano solamente le gare di andata e passa il girone solo la prima in classifica. Quindi, per il Cesena, dopo aver perso la prima giornata contro l’Orobica, la sfida con il Milan sarà già decisiva. Però, la squadra romagnola non perde proprio dalla sfida contro l’Orobica: nelle ultime cinque giornate di Serie B, sono arrivate tre vittorie e due pareggi.

Per il Milan, invece, sarà l’esordio in questa Coppa Italia e il tecnico Ganz sicuramente attuerà turnover per dare spazio a chi non ha giocato molto in campionato. Per le rossonere non dovrebbe essere così difficile vincere questo match: il Milan infatti ha vinto sette partite in Serie A, perdendo solo il big match contro a Juventus, e viene da quattro vittorie consecutive.

Sarà la prima volta in assoluto che Cesena e Milan si sfidano in una gara ufficiale e, come già detto in precedenza, il Milan è sicuramente la favorita per la vittoria della gara e del girone di Coppa Italia Femminile.

Il fischio d’inizio di Cesena – Milan è in programma alle ore 14.30.

Dove vedere Cesena Milan streaming e tv

La gara di Coppa Italia Femminile tra Cesena e Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN e TimVision. Infatti, TimVision detiene i diritti di tutte le gare di Coppa Italia Femminile. Su DAZN invece la partita sarà visibile su Milan Tv, il canale ufficiale della società rossonera. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i vostri dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Monza e Chievo in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.