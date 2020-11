Coppa Italia, sorteggi ottavi: Juve-Genona, Milan-Torino

Oggi la Lega Serie A ha ufficializzato i risultati dei sorteggi e l’ordine delle prossime gare di Coppa Italia. Le gare si svolgeranno tra il 13 e il 20 gennaio 2021.

La Juventus ospiterà in casa il Genoa, mentre il Milan giocherà contro il Torino. La squadra allenata da Fonseca sfiderà all’Olimpico di Roma lo Spezia. L’Inter giocherà al Franchi contro la Fiorentina, mentre Atalanta e Cagliari sono attese a Bergamo. Le altre sfide sono Lazio-Parma, Napoli-Empoli e Sassuolo-Spal.

Questo turno e quello successivo dei quarti prevedono una gara unica, secca, mentre gare di andata e di ritorno si avranno per le semifinali, previste il 03 e 10 febbraio 2021. Per quanto riguarda gli accoppiamenti dei quarti tra squadre di Serie A e quelle di Serie B, non verranno effettuati sorteggi, la squadra di Serie A giocherà in casa. La finale di Coppia Italia si giocherà il 19 maggio del 2021.

Secondo i sorteggi degli ottavi, per i quarti di finale potrebbero accoppiarsi squadre da veri big match: Napoli-Roma e Atalanta-Lazio. I quarti sono previsti per il 27 gennaio.

Sorteggi ottavi di finale Coppa Italia 2020/21

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

I possibili interessanti accoppiamenti dei quarti di finale