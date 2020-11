DAZN: come sfruttare lo streaming gratuito tramite Sky e l’offerta Unieuro

I costi salati delle pay tv non rendono accessibile a tutti la visione dei match della propria squadra del cuore. Oramai i tifosi si rifugiano da anni nel vedere i match in streaming, la gran parte delle volte su siti illegali. Ora però la musica potrebbe cambiare grazie a DAZN, la quale mette a disposizione della clientela un’offerta molto interessante ed economica. Com’è noto, il costo standard di un abbonamento DAZN è pari a 9,99€ mensili. Grazie all’offerta Sky è possibile usufruire del canale 1 di DAZN fino al 30 giugno del 2021. Offerta disponibile solamente per i clienti Sky più fedeli. Per attivare questa offerta è necessario che il cliente Sky abbia attivato un abbonamento residenziale via satellite e con decoder HD. Per via che tutto si attivi, l’abbonato dovrà essere in regola con i pagamenti da almeno 3 anni e con i pacchetti Calcio e Sport attivi.

Come ricorda il sito tecnoandroid.it, grazie a questa offerta sarà possibile vedere gratuitamente e in streaming gli eventi DAZN relativi al canale 1. Senza dubbio un’occasione ghiotta per coloro che hanno attivo un abbonamento Sky, anche se come abbiamo visto, l’offerta Sky e DAZN insieme non è estesa a tutta la clientela, ma solamente agli abbonati fedeli di Sky.

Offerta DAZN-Unieuro: cosa comprende e come funziona

Oltre all’offerta in combinazione con Sky, DAZN ha stipulato un accordo con Unieuro a livello promozionale. Tale promo permetterà di ottenere un abbonamento scontato a DAZN per 6 mesi. L’offerta sarà disponibile fino al 3 dicembre e renderà visibile agli sportivi non solo gli eventi calcistici, ma anche quelli relativi ad altri sport. Stiamo dunque parlando dell’abbonamento completo a DAZN. L’offerta permetterebbe di acquistare un pacchetto di sei mesi a soli 39,99€ anziché 59,99€. Per attivare l’offerta, sarà necessario recarsi in uno store ufficiale Unieuro.