Diletta Leotta, che attacco di Selvaggia Lucarelli: “Ha boicottato lei Dazn per dirottare tutti su ‘Ballando’ e Scardina”

Diletta Leotta torna con Daniele Scardina, Selvaggia Lucarelli scatenata. Sabato si è conclusa la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, programma condotto da Milly Carlucci, dove tra i protagonisti del programma del sabato sera di Rai Uno é stato il pugile, Daniele Scardina. Infatti il pugile, soprannominato “Toretto”, é tornato alla ribalta del Gossip grazie alla relazione con la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta. Relazione tra i due che é uscita allo “scoperto” durante il primo lockdown, quello di marzo, ed evidenziato dal profilo Instagram della “Leotta”. I due dopo un periodo di allontanamento, pare siano tornati di nuovo insieme. Sul ritorno di fiamma tra i due, Selvaggia Lucarelli non ha colto l’occasione per mandare qualche frecciatina a Diletta Leotta.

Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta, ecco perché

Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta, ecco il suo post su Facebook. Infatti sul suo profilo Facebook, la Lucarelli ha espresso la sua opinione su Scardina e la Leotta: “Per Scardina, che all’inizio uno si chiedeva cosa ci troverà la Leotta in lui, ora francamente viene da chiedersi cosa ci trovi lui nella Leotta”.

Dazn va in down, ecco la provocazione della Lucarelli. Sabato gli utenti di Dazn hanno avuto problemi con la visione di Juventus-Cagliari, ecco la frecciatina della Lucarelli. “Comunque DAZN NON è offline. Lo sta boicottando la Leotta per dirottare tutti su ‘Ballando’ e su Scardina”.