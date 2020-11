Dove vedere Bari-Catanzaro Serie C, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Bari-Catanzaro, Auteri sfida Calabro. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Casertana e con 23 punti in classifica sono al secondo posto in classifica con due match da recuperare. Stesso numero di partite giocate ma quattro lunghezze in meno per i calabresi che sono al quinto posto. Si prospetta una sfida d’alta classifica. Il match Bari-Catanzaro, valido per la tredicesima giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca domenica 29 novembre alle ore 15 nello stadio San Nicola di Bari. Sono 35 i precedenti in gare ufficiali fra le due squadre con quindici pareggi e dieci vittorie per parte. L’arbitro designato per la sfida è il signor Luca Zufferli della sezione di Udine.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARI-CATANZARO

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, Simeri.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; P. Fazio, Martinelli, Riccardi; Garufolo, Rivolo, Verna, Casoli; Carlini; Di Massimo, Curiale.

Dove vedere Bari-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv su Antenna Sud?

Il match Bari-Catanzaro sarà visibile in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere per il mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Ancora non è chiaro se gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale ha acquisito i diritti per trasmettere i match delle squadre pugliesi ma ancora non ha pubblicato il palinsesto del weekend sportivo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.