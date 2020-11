Dove vedere Casertana-Foggia Serie C, live streaming gratis e diretta tv Eleven Sports

Casertan-Foggia, i falchetti ancora alla caccia del primo successo. Dopo la sconfitta interna nel derby campano contro la Turris, i padroni di casa cercano il riscatto nel match casalingo contro i satanelli. La squadra di Guidi occupa il penultimo posto in classifica con tre punti e due incontri da recuperare, mentre gli ospiti hanno tre lunghezze in più con lo stesso numero di partite disputate. Il match Casertana-Foggia, valevole come recupero della seconda giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca mercoledì 4 novembre alle ore 15 nello stadio Alberto Pinto di Caserta. Nei venti precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si registrano dieci vittorie dei pugliesi, 5 pareggi e 5 successi dei falchetti.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI CASERTANA-FOGGIA

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Ciriello, Buscazzo, Carillo, Setola; S. Icardi, Bordin, Izzillo; Fedato, Castaldo, Cavallini.

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Rocca, Vitale, Di Jenno; Curcio; Dell’Agnello, Naessens.

Dove vedere Casertana-Foggia, diretta tv e streaming Serie C

Il match Casertana-Foggia, valevole per il girone C della Serie C, sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere per il mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it, sul canale Youtube e sulla pagina facebook. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in streaming gratis pure sul sito LIVENow.