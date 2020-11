Catania-Vibonese, si recupera l’ottava giornata di campionato. Dopo lo scialbo pareggio nel derby contro il Palermo e la sconfitta di Teramo, i siciliani vivono un momento di difficoltà ed hanno raccolto solo nove punti in otto turni (undici sul campo meno due di penalizzazione). Al contrario, gli ospiti sono reduci dalla vittoria di misura contro il Potenza e sono a quota dodici in classifica. Il match Catania-Vibonese, valevole come recupero dell’ottava giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca oggi 18 novembre alle ore 20.30 presso lo stadio Massimino della città etnea. L’arbitro designato per la sfida è il signor Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANIA-VIBONESE

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Izco, Rosaia, Dall’Oglio; Piovanello, Pecorino, Biondi.

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Sciacca, Bachini, Redolfi, Mahrous; Laaribi, Pugliese, Tumbarello; Spina, Plescia, Statella.

Dove vedere Catania-Vibonese, streaming gratis e diretta tv Serie C

Il match Catania-Vibonese sarà visibile in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere per il mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it, sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in streaming gratis pure sul sito LIVENow.