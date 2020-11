Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la Spal (0-1), la Reggina si prepara ad affrontare l’Empoli in trasferta nel settimo turno della Serie B. Empoli-Reggina si prospetta un match molto interessante tra due compagini che hanno ambizioni di promozione ma, con la squadra in trasferta, che dovrà ritrovare una vittoria che manca dal 3 Ottobre 2020 (Vittoria vs Pescara per 3-1, ndr.). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Empoli-Reggina.

Empoli-Reggina: orario, luogo, precedenti e designazione arbitrale

Il match Empoli-Reggina, valido per il settimo turno di Serie B 2020/21, si giocherà allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, con il fischio d’inizio fissato per le ore 16.00 di Sabato 7 Novembre 2020. Vi sono ben 18 precedenti di Empoli-Reggina, con la squadra di casa che ha rimediato 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo precedente risale ad Agosto 2019, quando l’Empoli s’impose sulla Reggina in Coppa Italia per 2-1. L’arbitro del match non è stato ancora designato.

Dove vedere Empoli-Reggina: live streaming e diretta tv Dazn?

Il match Empoli-Reggina verrà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, che trasmetterà tutte le emozioni di questa stagione di Serie B in streaming sulla propria applicazione, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv, tablet e pc. Per Empoli-Reggina, così come per le altre partite della ‘serie cadetta’ (tranne per le partite in diretta tv in chiaro sulla Rai), non è disponibile lo streaming gratis.

