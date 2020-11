Dove vedere Foggia-Virtus Francavilla Serie C, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud

Foggia-Virtus Francavilla, i satanelli a caccia del successo nel derby pugliese. Dopo aver perso 2-0 contro il Teramo nel match infrasettimanale, la squadra di mister Marchionni vuole riprendere il momento positivo che aveva portato dieci punti in quattro partite prima dello stop in terra abruzzese. I padroni di casa occupano l’ottavo posto in classifica con tredici punti in dieci gare mentre gli ospiti sono al quattordicesimo posto con 4 lunghezze in meno. Il match Foggia-Virtus Francavilla, valido per la dodicesima giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca domenica 22 novembre alle ore 14.30 nello stadio Pino Zaccheria di Foggia.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA

FOGGIA (3-5-2) Fumagalli; Del Prete, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Rocca, Salvi, D’Andrea (Garofalo), Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello (D’Andrea).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Caporale, Pambianchi; Giannotti, Castorani, Zenuni, Di Cosmo, Nunzella; Mastropietro, Perez.

Dove vedere Foggia-Virtus Francavilla, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Foggia-Virtus Francavilla sarà visibile in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere per il mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it. Gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale accompagnerà la partita con collegamento a partire dalle 14.10 e interviste al termine dei novanta minuti.