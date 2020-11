Dove vedere Genoa Parma streaming e diretta Tv Serie A

Lunedì 30 Novembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A tra Genoa Parma. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Marassi di Genova. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Genoa Parma: la presentazione del match

Il Genoa si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. Il Grifone, infatti, ha perso in casa per 3-1 contro la Roma ed ha perso anche in trasferta per 1-0 contro l’Udinese. La squadra di Rolando Maran occupa attualmente il penultimo posto in classifica a quota 5 punti. Il Parma si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. I Ducali hanno pareggiato per 0-0 contro la Fiorentina ed hanno perso contro la Roma per 3-0. La squadra di mister Liverani è quartultima in classifica a quota 6 punti. Dove vedere Genoa Parma streaming e in diretta Tv

Genoa Parma streaming e diretta Tv Serie A

Genoa Parma in programma lunedì 30 Novembre alle ore 20:45, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite). I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.