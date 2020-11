Dove vedere Napoli-Rijeka, live streaming Europa League e diretta tv Sky o TV8?

Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Milan di Pioli, il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Rijeka nel quarto turno della fase a gironi di Europa League. Napoli-Rijeka si prospetta un match molto interessante con i padroni di casa che, in caso di vittoria, ipotecherebbero di fatto il passaggio al turno successivo di questa importante competizione calcistica europea. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Napoli-Rijeka, live streaming Europa League e diretta tv TV8?

Dove vedere Napoli-Rijeka, live streaming Europa League e diretta tv TV8?

Il match Napoli-Rijeka, valido per la quinta giornata di Europa League, si giocherà allo Stadio San Paolo di Napoli a partire dalle ore 21.00 di Giovedì 26 Novembre 2020. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, più specificatamente su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Tutti coloro che sono abbonati a Sky, potranno inoltre seguire il live streaming gratis della partita Napoli-Rijeka mediante la piattaforma Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, smart tv e pc. Un altro modo per seguire questo match è quello di acquistare uno dei pacchetti disponibili su Now Tv. Non è disponibile per Napoli-Rijeka né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV8.