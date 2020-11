Dove vedere Olanda-Spagna amichevole, live streaming e diretta tv in chiaro?

Amichevole Olanda-Spagna, un remake della finale dei Mondiali 2010. Il test di lusso tra i tulipani di Frank De Boer e le furie rosse di Luis Enrique è in programma domani 11 novembre alle ore 20.45 nella Johan Crujjf Arena di Amsterdam. L’amichevole Olanda-Spagna sarà un’occasione per rifinire la condizione in vista dei prossimi impegni di Nations League. Gli orange sono nel gruppo dell’Italia ed occupano il terzo posto a meno due dalla Polonia capolista, mentre gli spagnoli sono al comando del girone con Ucraina, Svizzera e Germania. L’arbitro designato per la sfida è l’italiano Davide Massa della sezione di Imperia. Nei dodici precedenti tra le due nazionali si registrano sei vittorie olandesi, cinque spagnole e un solo pareggio. Negli ultimi due confronti i padroni di casa hanno vinto 5-1 ai Mondiali 2014 e 2-0 nell’amichevole del 2015



LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLANDA-SPAGNA AMICHEVOLE

Olanda (4-3-3): Krul; Hateboer, De Vrij, Aké, Van Aanholt; Van de Beek, Klassens, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Babel. Allenatore: Frank De Boer.

Spagna (4-3-2-1): Kepa; Navas, Ramos, P.Torres, Gaya; Canales, Rodri, Merino; Olmo, Llorente; Morata. Allenatore: Luis Enrique.



DOVE VEDERE AMICHEVOLE OLANDA-SPAGNA, STREAMING GRATIS E DIRETTA TV IN CHIARO?

Il match amichevole Olanda-Spagna non sarà trasmesso nè in diretta tv nè in streaming sul territorio italiano. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, si consiglia di seguire la sfida tramite diretta Live sul web.