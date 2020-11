Dove vedere Parma-Cosenza, streaming gratis e diretta tv RAI?

Dopo la netta sconfitta rimediata in trasferta contro la Roma (3-0), il Parma di Liverani si prepara ad affrontare il Cosenza allenato da Roberto Occhiuzzi nel quarto turno di Coppa Italia. Parma-Cosenza si prospetta un match molto delicato per i padroni di casa che, a causa delle recenti brutte prestazioni, è chiamata a dare una risposta ai propri tifosi, cercando di regalare loro il passaggio al turno successivo di Coppa Italia. La vincitrice di Parma-Cosenza affronterà la Lazio di Simone Inzaghi agli ottavi.

Parma-Cosenza: orario, luogo, precedenti, designazione arbitrale

Il match Parma-Cosenza, valido per il quarto turno di Coppa Italia, si giocherà allo Stadio Ennio Tardini di Parma, con il fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 di Mercoledì 25 Novembre 2020. Non vi sono precedenti recenti tra le due compagini. L’arbitro designato di Parma-Cosenza è Giacomo Camplone della sezione AIA di Pescara, coadiuvato dagli Assistenti Christian Rossi di La Spezia e Marco Della Croce di Rimini.

Dove vedere Parma-Cosenza, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI?

Il match Parma-Cosenza, valido per il quinto turno di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta streaming gratis su Rai Play, la piattaforma ufficiale della tv pubblica disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. La diretta tv in chiaro di Parma-Cosenza non sarà disponibile in quanto la Rai, detentrice dei diritti della Coppa Italia 2020/21, non ha previsto la copertura televisiva dell’evento.

Parma-Cosenza: Probabili Formazioni

PARMA (3-5-2): Colombi; Balogh, Iacoponi, Gagliolo; Grassi, Hernani, Cyprien, Kurtic, Giu. Pezzella; Karamoh, Cornelius.

COSENZA (3-4-1-2): Matosevic; Tiritiello, Idda, Schiavi; Corsi, Bruccini, Ba, B. Kone; Sacko; Borrelli, Baez.