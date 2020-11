Dove vedere Spagna Germania: streaming gratis e diretta TV in chiaro Nations League?

Dove vedere Spagna Germania, presentazione del match. Questa sera alle ore 20.45 presso lo stadio ‘La Cartuja’ di Siviglia la Spagna del C.T Luis Enrique ospiterà la Germania del C.T Joachim Low, il match è valido per la 6.a ed ultima giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Questo match si preannuncia interessante sia dal punto di vista del blasone di queste due nazionali per storia e titoli tra Mondiali ed Europei, ma anche perché é il match decisivo di questo gruppo di Nations League. Infatti una tra Spagna e Germania si qualificherà alla final four (si dovrebbe disputare tra ottobre e novembre 2021).

La Gemania ha due risultati utili a disposizione guidando la classifica con 9 punti (2 vittorie e 3 pareggi) e sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro l’Ucraina nel match giocato a Lipsia. La Spagna, invece, deve assolutamente vincere per centrare la qualificazione alle final four ed é seconda con 8 punti (2 pareggi, 2 vittorie e 1 sconfitta) dopo il pareggio per 1-1 contro la Svizzera.

Spagna-Germania sarà diretta dallo svedese Andreas Ekberg, coaudiuvato dai connazionali Mehmet Culum e Stefan Hallberg. Il quarto uomo sarà il signor Kristoffer Karlsson.

Le probabili formazioni di Spagna-Germania

Spagna (4-3-3): Kepa; Reguilon, Eric Garcia, Sergio Ramos, Bellerin, Koke, Rodri, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Morata, Gerard Moreno. C.T: Luis Enrique.

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Sule, Rudiger, Max, Goretzka, Kroos, Gundogan, Sanè, Werner, Gnabry. C.T: Low.

Dove vedere Spagna Germania in tv e streaming