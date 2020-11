Dove vedere Spezia-Juventus Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Spezia-Juventus, i bianconeri a caccia del successo. Dopo gli ultimi deludenti risultati la squadra di Pirlo vuole ritornare alla vittoria nell’impegno sulla carta agevole contro i liguri. Il match Spezia-Juventus, valevole per la sesta giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi 1 novembre alle ore 15 nello stadio Alberto Picco di La Spezia. L’arbitro designato per la sfida è il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-JUVENTUS



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Morata.

Dove vedere Spezia-Juventus, streaming e diretta tv

Il match Spezia-Juventus sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 252 con la telecronaca Trevisani-Adani e ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.