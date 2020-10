Dove vedere Ternana-Catanzaro Serie C, streaming gratis Eleven Sports e diretta su Cusano Italia TV

Ternana-Catanzaro, Lucarelli vuole mantenere il primato. Gli umbri hanno totalizzato quindici punti in sette partite e guidano così la graduatoria del girone C della Serie C mentre gli ospiti galleggiano a metà classifica con otto punti. Il match Ternana-Catanzaro si gioca domenica 1 novembre alle ore 15 nello stadio Libero Liberati di Terni.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI TERNANA-CATANZARO SERIE C

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Altobelli, Carlini, Verna, Casoli; Di Massimo, Curiale.

Dove vedere Ternana-Catanzaro Serie C, streaming e diretta tv in chiaro

Il match Ternana-Catanzaro, valevole per l’ottava giornata del girone C, sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere per il mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it, sul canale Youtube e sulla pagina facebook. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in streaming gratis pure sul sito LIVENow. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre visibile su tutto il territorio italiano) che ha acquisito nei giorni scorsi i diritti per le partite della squadra di Lucarelli.