Dove vedere Udinese Genoa, diretta tv e live streaming Serie A

Domenica 22 novembre 2020 alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine andrà in scena Udinese Genoa, incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Udinese Genoa in tv e in live streaming.

Dove vedere Udinese Genoa, presentazione della partita

Il match Udinese Genoa mette a confronto due squadre insoddisfatte da questo inizio di campionato. Da un lato i padroni di casa dell’Udinese, penultimi in classifica (con soli 4 punti raccolti in 7 giornate, che hanno racimolato solo 1 vittoria (3-2 contro il Parma) e 1 pareggio (0-0 a Sassuolo) in questo scampolo di stagione. Dall’altro gli ospiti liguri, terzultimi a 5 punti, che hanno vinto all’esordio in A contro il Crotone e poi hanno ottenuto 2 pareggi e 4 sconfitte. Una sfida caldissima, quella tra Udinese e Genoa: ecco dove vederla in diretta tv e in live streaming.

Dove vedere Udinese Genoa, live streaming e diretta tv

L’incontro Udinese Genoa si giocherà alla Dacia Arena di Udine, domenica 22 novembre 2020 alle ore 18:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis. Il match Udinese Genoa sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.