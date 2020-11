Uruguay-Brasile, in scena a Montevideo una delle grandi classiche del calcio sudamericano. La sfida tra le due nazionali è storia a partire dal Maracanazo del 1950. Ora si affrontano nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022 con la Seleçao che guida il raggruppamento, unica squadra a punteggio pieno, a quota 9 punti mentre i padroni di casa seguono al quarto posto con sei lunghezze. Il match Uruguay-Brasile si gioca martedì 17 novembre alle ore 00.00 italiane nello stadio Centenario di Montevideo. Sono 43 i precedenti in gare ufficiali fra le due squadre: il bilancio è di 18 vittorie per il Brasile, 13 successi degli uruguaiani e 11 pareggi.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI URUGUAY-BRASILE

URUGUAY (4-4-2): Campaña; Caceres, Godin, Giménez, Viña; Nandez, Torreira, Bentancur, Brian Rodríguez; Cavani, Suárez.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Éverton Ribeiro, Allan, Douglas Luiz; Gabriel Jesus, Richarlison, Roberto Firmino.

Dove vedere Uruguay-Brasile, streaming gratis e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Il match Uruguay-Brasile, valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming gratuita sul sito comotv.com. L’emittente Como Tv, canale ufficiale della squadra lombarda che milita nel campionato di Serie C, ha acquistato i diritti televisivi di tutti i 90 match delle partite sudamericane, e le farà vedere gratuitamente sulla propria piattaforma, disponibile su pc, tablet e mobile con telecronaca in italiano o inglese ed ampio pre e post partita.