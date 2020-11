Ferencvaros-Juventus, a Budapest ci sarà una bolgia: formazioni e precedenti

La terza giornata del Gruppo G prevede che la Juventus faccia visita agli ungheresi del Ferencvaros. A Budapest, ad attendere i bianconeri, ci sarà una bolgia.

Sono ammessi ventimila spettatori che, secondi i precedenti, accoglieranno il team italiano con un clima a dir poco infuocato. I tifosi della squadra di casa non sono nuovi a creare situazioni difficili durante le partite. L’ultimo episodio risale a 10 giorni fa, durante il derby contro l’Ujpest: cori razzisti e lancio di fumogeni.

Il girone G vede il Barcellona al comando, a punteggio pieno; la Juventus segue con 3 punti, Dinamo Kyev e Ferencvaros chiudono la classifica con un solo punto a testa.

La Juventus è ampiamente favorita contro i padroni di casa, precedenti recenti non ci sono, gli ultimi risalgono al secolo scorso. Tra le due formazioni sono solo 3 gli scontri e c’è perfetto equilibrio nei risultato: una vittoria a testa ed un pareggio.

La Juventus farà l’ultimo allenamento al Traing Center, poi la partenza per Budapest dove, per le 18.30, è prevista la conferenza stampa pre-match.

Andrea Pirlo avrà a disposizione Cristiano Ronaldo, che sembra in ottima forma dopo il coronavirus. Assente per squalifica Demiral, per infortuni De Ligt e Alex Sandro. Anche se non al 100% della forma, potrebbe rientrare Chiellini. Tra i pali Szczesny, la difesa a quattro con Danilo, Frabotta, Cuadrado e Bonucci; a centrocampo Kukusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; in attacco Ronaldo e chi vincerà il ballottaggio tra Morata e Dybala. In coppia con il portoghese c’è da scegliere tra Alvaro Morata e Dybala. A vincere il ballottaggio potrebbe essere l’ex giocatore del Real Madrid visto che l’argentino non in forma.

Per gli ungheresi, l’allenatore Rebrov potrebbe schierare un Ferencvaros con il 4-3-3: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.