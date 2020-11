Inter, Conte su Eriksen: “Gioca poco? Ha avuto tante occasioni”

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Antonio Conte parla in conferenza stampa. Nei giorni scorsi l’allenatore ha ricevuto una stoccata da Christian Eriksen, il quale si lamentava della sua posizione all’Inter: “Non sto vivendo quello che avevo sognato. Se gioco poco e si vince non ci sono problemi”. Queste le sue parole a Tv2 Sport. Oggi, in conferenza stampa, Conte ha avuto modo di rispondere al danese: “Eriksen? Cerco di fare le scelte migliori per la squadra. Penso che abbia avuto tante occasioni. Quando lo riterrò opportuno lo sceglierò negli undici iniziali o a partita in corso”.

Inter, Conte: “Quest’anno lo scudetto non è scontato”

L’ex allenatore della Nazionale ha le idee chiare e non si lascia piegare dalle accuse dei giocatori attraverso i giornali. Il tecnico, su Eriksen, aggiunge: “Non è adatto a fare il regista, andrebbe a penalizzarlo. Ha un grande piede, è bravo sia di destro che di sinistro. Se vai a metterlo davanti alla difesa, togli il suo punto di forza, vai a snaturarlo”.

L’Inter cresce sempre di più, nonostante i problemi causati soprattutto dalle numerose e continue assenze, Conte sta facendo un buon lavoro: “Sappiamo quali sono i nostri pregi e i nostri difetti. Non dobbiamo pensare a noi stessi. Mi auguro che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti. In un anno essere ritenuti più competitivi rispetto alle altre squadre significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Io mi auguro che resti un campionato equilibrato fino alla fine”.

A differenza delle scorse stagioni, il campionato di Serie A non ha una sola squadra che domina, ma diverse che lottano tra loro. All’allenatore dell’Inter piace questa competizione viva più che mai in campionato, e precisa: “Tante squadre si sono rinforzate. Difficilmente il risultato è scontato. C’è sempre da sudare per tutti”.