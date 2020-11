Inter, minacce dai tifosi: “La maglia che indossi va onorata”

In seguito al flop in Champions Leage, con il passaggio agli ottavi sempre più complicato, l’Inter si dedica al campionato. La gara della nona giornata di Serie A prevede la trasferta dei nerazzurri a Sassuolo. Al Mapei Stadium ci sarà una squadra al meglio della forma e molto concentrata in ogni gara e su tutti gli obiettivi. Per l’Inter sarà una gara importante per il futuro, Antonio Conte e giocatori lo sanno. Ma a ribadire il concetto ai nerazzurri ci pensano anche gli ultras.

Inter, lo striscione da parte della Curva Nord

La Curva Nord, stanca dei risultati altalenanti della squadra, ha deciso, in vista della gara cruciale contro il Sassuolo, di dedicare uno striscione all’Inter. Ecco le parole che si leggono: “Quella maglia che tu indossi va onorata. Tirate fuori i cogl***i o veniamo con i bastoni“. Un po’ duri, con toni minacciosi che non fa bene a nessuno leggere cose del genere.

Antonio Conte è continuamente messo in discussione dai tifosi, ma ieri ha ricevuto un ulteriore fiducia da parte della società, quando Zhang e gli altri soci della Beneamata si sono incontrati per l’assemblea. Zhang, su Conte: “Antonio Conte è il nostro leader e l’area tecnica ha posto le basi solide per una nuova era di vittorie con l’Inter”.