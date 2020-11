Italia-Polonia, la moviola: Lewandowski e Goralski da rosso, goal annullato e rigore non dato Italia

Al Mapei Stadium si affrontano Italia-Polonia, sfida valevole per la quinta giornata di Nations League e per trovare un posto per la Final Four. Fischio d’inizio alle ore 20:45, arbitra il francese Clement Turpin, gli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore e quarto uomo il francese Frank Schneider. Partita ricca di episodi da MOVIOLA e tutti sfavorevoli all’Italia. Ecco di seguito la moviola.

Italia-Polonia: la moviola

20′ GOAL ANNULLATO ITALIA – Palla in mezzo di Barella per Lorenzo Insigne che di prima al volo batte Szczesny e mette la palla in rete. A bloccare il portiere polacco c’è però Andrea Belotti, in netta posizione di fuorigioco che diventa attivo e la terna arbitrale annulla la rete.

23′ ROSSO NON DATO A LEWANDOWSKI – Bastoni si aggrappa a Lewandowski che reagisce con una gomitata. Nessuna decisione da parte dell’arbitro Turpin, manca sicuramente il cartellino giallo ma poteva starci il rosso.

27′ RIGORE E GOAL ITALIA – Sugli sviluppi di un corner Andrea Belotti viene trattenuto alle spalle da Krychowiak che lo stende ed è calcio di rigore per gli azzurri. Sul dischetto si presenta Jorginho che spiazza Szczesny ed è 1-0 Italia.

67′ ROSSO NON DATO A GORALSKI – Il giocatore polacco entra durissimo con piede a martello su quello di Belotti. Il direttore di gare opta soltanto per il giallo, ma l’intervento era da rosso.

73′ RIGORE NON DATO ITALIA – Belotti si libera in area e prova il tiro che viene letteralmente parato con braccio largo dal difensore polacco. Per l’arbitro non è calcio di rigore e lascia proseguire.

78′ ROSSO GORALSKI – Dopo diversi falli arriva la seconda ammonizione per Goralski.

83′ GOAL ITALIA – Dopo una bellissima azione, composta da ben 27 passaggi, Domenico Berardi prende in controtempo Szczesny e mette la palla del 2-0 Italia in rete.