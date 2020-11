Juventus-Cagliari, DAZN si blocca per problemi tecnici e il web si infuria: “Ridateci i soldi”

DAZN fa flop durante Juventus-Cagliari. Ieri sera molti tifosi italiani hanno riscontrato problemi nella visione del match di Serie A su tutti i dispositivi trovandosi di fronte al messaggio di errore 10-000-000. Alcuni sono riusciti a risolvere verso la metà del primo tempo della sfida dello Stadium, altri no e hanno inondato di messaggi di lamentele la piattaforma di streaming. A quanto pare ci sono stati gravi problemi tecnici che hanno bloccato la fruizione dei contenuti DAZN in tutto il pianeta, gli unici a salvarsi sono stati coloro che hanno visto Juventus-Cagliari sul canale satellitare DAZN1. L’azienda ha provato a scusarsi così su Twitter: “Ciao, stiamo cercando di ripristinare il più rapidamente possibile la visione di Juventus-Cagliari in APP. Vi invitiamo a riprovare l’accesso e inserire nuovamente le credenziali” e “Comunità di DAZN, ci scusiamo per i problemi tecnici. Abbiamo registrato i vostri feedback e stiamo lavorando per risolverli”. La rabbia dei tifosi resta per non essersi goduti Juventus-Cagliari e anche sfide estere come Atletico Madrid-Barcellona.



DAZN non va, le proteste sui social. A molti utenti italiani è sembrato di ritornare all’estate 2018 quando il servizio di streaming faceva acqua da tutte le parti con continui blocchi nella visione. Sul web sono stati in tantissimi a prendersela con DAZN con tweet come “Mi scusi signor @PIERPARDOpotrebbe chiedere scusa a tutti quegli utenti di #DAZN che ieri sera non hanno potuto vedere le partite per i noti problemi della piattaforma di streaming?? Credo che verrebbe apprezzato da moltissime persone” e “Siete il peggior servizio televisivo a pagamento che l’uomo abbia mai pensato. Fate schifo, ridateci i soldi. #DAZN #JuveCagliari”.

Siamo consapevoli dei problemi riscontrati sull'APP. Ci siamo subito attivati e stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto 🙏 — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 21, 2020