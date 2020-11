Juventus, Ronaldo a riposo: non convocato per Benevento

La Juventus affronterà la nona giornata di campionato in trasferta contro il Benevento. Andrea Pirlo ha deciso per la partita al Vigorito è meglio far rispettare un turno di risposo al suo top player Cristiano Ronaldo.

Con CR7 a casa, la possibilità di vedere Paulo Dybala partire come titolare è altissima. L’argentino è stato un po’ ai margini del progetto bianconero nell’ultimo periodo anche perché non era al massimo della sua forma fisica.

Alle 18 di domani pomeriggio, al Vigorito di Benevento, la Juventus in attacco potrebbe partire con la coppia Morata-Dybala.

Juventus, tra i convocati si rivede Bonucci

Una buona notizia è quella del ritorno di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, out da oltre venti giorni, ha risolto i problemi fisici che lo hanno bloccato durante il ritiro in Nazionale. Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, la partenza da titolare del difensore sembrerebbe quasi certa. Le sue condizioni sono recuperate totalmente quindi si potrebbe pensare di far riposare Danilo. Il difensore brasiliano ha disputato tutte le gare della Juventus, senza sosta. Pirlo potrebbe concedergli un po’ di respiro contro il Benevento. La Juventus dovrebbe uscire dall’emergenza difesa, visto che quasi tutti i giocatori hanno recuperato. Ai box rimangono soltanto Chiellini e Demiral. Per entrambi non ci sono infortuni gravi, dovrebbero rientrare a dicembre.