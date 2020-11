Juventus, Ronaldo in lizza per il premio giocatore del secolo

A breve andranno in scena i Dubai Globe Soccer Awards, all’Armani Hotel di Dubai. Una serata di gala che andrà a premiare le stelle del calcio in diverse categorie e quest’anno è previsto anche il premio alla Star del Secolo. Non solo, altra novità che vedremo è l’aggiunta di altre quattro categorie all’evento: migliori giocatori, i club, gli allenatori e gli agenti degli ultimi 20 anni. L’assegnazione non andrà in riferimento alla stagione 2019-20 ma in relazione alle stagioni tra 2001 e 2020.

Juventus, Ronaldo in lizza in diverse categorie

Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse della Juventus è in lizza in due importanti categorie: Miglior giocatore dell’anno 2020 e Miglior giocatore del secolo. In lista come giocatore del secolo, insieme all’attaccante bianconero c’è anche il suo rivale di sempre, Leo Messi e almeno altri 20 giocatori, come l’amatissimo David Beckham, Neymar, Salah. Nella categoria del Miglior giocatore del 2020, figurano altre due stelle del calcio europeo: Mohamed Salah e Robert Lewandowski.

Vedremo premiare il meglio del secolo, con tante categorie e numerosi fuoriclasse che hanno fatto sognare negli anni passati i tifosi di tutto il mondo. Per gli allenatori rivedremo: Marcello Lippi, cha ha portato l’Italia a vincere il Mondiale del 2006; Carlo Ancellotti che ha stravinto in tutta Europa, ma soprattutto con il Real Madrid. Non solo, José Mourinho, Ferguson, Pep Guardiola, Zinedine Zidane e altri ancora.

I vincitori verranno scelti attraverso i voti che riceveranno dai tifosi su vote.globesoccer.com e dalla giuria di Globe Soccer. Ad inizio dicembre verranno annunciati i finalisti.

Giocatore dell’anno 2020

Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, Marquinhos, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Serge Gnabry.

Giocatore del secolo 2001-2020

Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Andres Iniesta, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas Kaká, Kylian Mbappe, Messi, Figo, Modric, Neuer, Salah, Neymar, Lahm, Lewandowski, Ronaldo, Ronaldinho, Sergio Ramos, Gerrard, Xavi, Ibrahimovic, Zidane.