LaLiga, dove vedere Barcellona-Osasuna: streaming e diretta tv

Domenica 29 novembre al Camp Nou si gioca Barcellona-Osasuna, gara valida per l’undicesima giornata di campionato.

Il Barcellona in campionato sembra non riuscire ad ingranare la marcia. L’ultima partita, contro l’Atletico Madrid, ha visto gli uomini di Koeman subire l’assalto dei Colchoneros, perdendo 1-0. In classifica la situazione non è delle migliori, negli ultimi anni mai così drastica: tredicesimi, con undici punti. In Champions League, invece, procedono a gonfie vele Messi e compagni, pochi giorni fa hanno abbattuto la Dinamo Kiev in trasferta per 4-0. D’altra parte c’è l’Osasuna, che in classifica è a pari punti proprio con il Barca. Solo tre vittorie in questa stagione, quattro sconfitte e due pareggi i risultati ottenuti finora. Un andamento del genere, se non migliorato, potrebbe mettere in pericolo la permanenza nella massima serie spagnola.

I Blaugrana ancora sconvolti dell’infortunio che vede Piqué fuori dai giochi fino al 2021, tra le assenze contano anche Umtiti, Roberto S., Fati e Araujo; in dubbio Bousquets. Anche i Los Rojillos hanno l’infermeria abbastanza piena, l’allenatore non avrà a disposizione Llamas, Hernandez, Chimy Avila, Calleri, Torro.

L’ultima gara tra le due squadre si è disputata il 16 luglio scorso, dove l’Osasuna da espugnato il Camp Nou vincendo 2-1.

Dove vedere Barcellona-Osasuna: streaming e diretta tv

La gara Barcellona-Osasuna, in onda domenica 29 novembre 2020 alle ore 14, sarà visibile in esclusiva su DAZN attraverso una smart tv si potrà assistere alla partita sull’applicazione dedicata. Non solo, la partita del Camp Nou potrà essere seguita anche in streaming collegandosi con il proprio pc al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet.