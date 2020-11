LaLiga, dove vedere Valencia-Atletico Madrid: streaming e diretta tv

LaLiga Dove vedere Valencia-Atletico Madrid in streaming e diretta tv

Sabato 28 novembre alle ore 16.15 all’Estadio de Mestalla andrà in scena Valencia-Atletico Madrid, gara valida per l’undicesima giornata del campionato spagnolo.

Il Valencia anche se non riesce a mantenere l’equilibrio in campionato, a metà classifica con appena tre vittorie, altrettanti pareggi e ben quattro sconfitte, contro le grandi dà filo da torcere. Ultimo scherzetto al Mestalla lo hanno fatto al Real Madrid: 4-1 l’8 novembre scorso. Ma la squadra di Simeone quest’anno fa sul serio: equilibrio, concentrazione e risultati dimostrati in tutte le competizioni.

L’Atletico è al secondo posto in classifica e mira alla prima posizione, attualmente occupata dalla Real Sociedad. La differenza è di appena tre punti.

Gli ospiti non hanno incassato neanche una sconfitta in questa stagione, ma arrivano a Valencia decimati, molti assenti tra positivi al Covid-19 e infortuni. Simeone affronterà l’undicesima di campionato senza poter contare su: Costa, Herrera, Sanchez, Suarez, Torreira e Vrsaljko.

Per il Valencia è un anno un po’ difficile, le difficoltà societarie stanno gravando su tutti i fronti, ma Javi Gracia sta facendo del suo meglio insieme ai giocatori e proveranno a riscattarsi contro l’Atletico Madrid, anche se questo non accade dall’ottobre del 2014 in campionato.

Dove vedere Valencia-Atletico Madrid streaming e diretta tv

Il match de LaLiga tra Valencia e Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal vostro computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Per gli abbonati che hanno Sky Sport e hanno attivato il pacchetto Sky + DAZN potranno vedere la partita anche sui canali dedicati su Sky Sport.