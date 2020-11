Lazio, caos per Luis Alberto: Lotito e Peruzzi litigano

Alla vigilia della delicata partita di Champions League che vede la Lazio attendere in casa lo Zenit, l’aria non è per nulla distesa nell’ambiente. Finite, almeno per il momento le polemiche per il caso tamponi e Immobile, quello che resta ancora da chiarire è la disputa creatasi tra Lotito e Peruzzi a causa di Luis Alberto.

Il giocatore aveva lasciato dichiarazioni che non sono andate giù alla società, soprattutto a Tare e Lotito, il giocatore si era anche scusato, ma non è bastato.

Lazio, Lotito e Peruzzi non trovano un accordo per Luis Alberto

In seguito alla disputa tra il giocatore spagnolo e la società capitolina, la decisione era quella di una multa e di tenere il giocatore fuori dal campo per la partita della Lazio contro il Crotone, ma Peruzzi non era d’accordo. Il club manager, Angelo Peruzzi, lavorava da giorni per chiudere la vicenda definitivamente e tornare al clima sereno, cosa di cui la squadra ha bisogno. Alla fine Luis Alberto è sceso in campo a Crotone, ma la lite tra Peruzzi e Lotito ha avuto duri toni, il clima rimane ancora sotto tensione e in questi giorni è previsto un nuovo incontro tra le parti per concludere la vicenda. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la lite tra Peruzzi e Lotito è stata accesa, dure le parole tra i due. Alla fine il club manager potrebbe addirittura lasciare il suo ruolo ben prima della scadenza di contratto, previsto nel 2022.

I giocatori della Lazio hanno la mattinata libera e nel pomeriggio alle 16 si incontreranno a Formello per l’allenamento di rifinitura in vista dello Zenit. Intanto, alle ore 15, Inzaghi sarà in conferenza stampa.