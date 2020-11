Lazio e tamponi, indagini più intense: tre i possibili reati

Il polverone che si è alzato intorno alla Lazio è sempre più esteso, la Procura irpina sta lavorando insieme a quella della FICG per mettere fine al tutto e chiarire definitivamente. La preoccupazione arriva anche dai club con i quali la società di Lotito avrebbe giocato e non solo. A causa della Lazio potrebbe saltare tutto il sistema, la Serie A non si è fermata per evitare di far collassare le società che sono sempre più in difficoltà economiche. Il comportamento della società capitolina potrebbe causare la perdita di credibilità del sistema e farlo crollare.

Lazio, tre le possibili ipotesi di reato

Contro la società di Lotito potrebbero essere tre le ipotesi di reato: epidemia colposa, falso atto in pubblico, frode in pubbliche forniture. La Procura della Repubblica di Avellino continua ad indagare, al momento nel registro degli indagati ci sarebbe un solo nome: Massimiliano Taccone, il presidente della Futura Diagnostica.

Due blitz nei giorni passati, a Formello e al laboratorio di Avellino, dove sono stati sequestrati tutti i documenti che poi verranno messi a confronto.

Intanto la Lega, in collaborazione con i medici sportivi, sta lavorando al fine di evitare situazioni analoghe, con l’introduzione di nuove regole da seguire nei protocolli. Arriveranno regole più rigide in breve tempo per le società di Serie A: ancora più tamponi, più controlli per i tamponi che fanno le società.