L’inchiesta di Report sui veri proprietari del Milan: ecco dove vedere la puntata in streaming gratis e diretta tv

Lo scoop di Report, ecco chi sono i veri proprietari del Milan. La celebre trasmissione di inchiesta in onda sulle reti Rai ha deciso di dedicare una puntata su una serie di documenti scottanti che rivelano che il Milan non è di proprietà del fondo Elliott. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il conduttore Sigfrido Ranucci ne ha anticipato così il contenuto: “I reali proprietari – sulla carta – del Milan sono due signori, due imprenditori: Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Sono due campani che hanno la loro base a Londra e siedono oggi nel Cda del Milan, ma da quello che abbiamo scoperto dagli archivi in Lussemburgo, sono i reali proprietari del Milan. Lo hanno registrato in Lussemburgo perché in base alle leggi sulla trasparenza di alcune società, bisogna indicare chi sono i proprietari delle quote. E’ una direttiva europea che il Lussemburgo ha fatto propria a differenza nostra. spulciando in questi documenti si evince che sono loro i veri proprietari, ne detengono più del 50%. L’anomalia di questa storia è che quando uno acquista una squadra di calcio cerca anche visibilità, alcuni acquistano le squadre proprio per quello. Beh loro non vogliono parlare. Sappiamo ad oggi che hanno fatto fortuna cartolarizzando i debiti della sanità in Campania. Quello che fa abbastanza rumore è il silenzio della società e anche delle istituzioni del calcio. Nel momento del passaggio dai cinesi al fondo Elliot è stata costituita una società che si chiama Project Redblack partecipata da due anonimi del Delaware a da un’altra lussemburghese, la Blue Sky di D’Avanzo e Cerchione. Ora, questa lussemburghese ha dovuto dire chi sono i reali proprietari delle quote e di fatto sono loro. Ora la domanda è: siccome hanno messo 403 milioni, da dove vengono questi soldi?”.



Dove vedere la puntata di Report sul Milan, streaming gratis e diretta tv

La puntata sul Milan del programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci, andrà in onda oggi lunedì 23 novembre in diretta televisiva alle ore 21.20 su Rai 3 e in diretta streaming gratuita su Rai Play, disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet. La puntata sarà visibile anche in replica sempre sulla stessa piattaforma nella sezione on demand.