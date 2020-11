Liverpool-Atalanta 0-2: spettacolo della Dea

Immensa l’Atalanta in Inghilterra. Gli uomini di Gasperini annientano ogni pronostico e portano a casa tre punti pesanti. Il Liverpool di Klopp ko e bergamaschi che si rilanciano in classifica riaprendo il discorso passaggio agli ottavi di finale.

Dopo la gara persa a Bergamo, prendendo 5 gol, ad Anfield Gomez e compagni si fanno perdonare. Klopp schiera un 4-3-3: Alisson; N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Mané. All. Klopp. Gasperini risponde con un 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Gomez; Ilicic. Prima del fischio d’inizio si rispetta un minuto di silenzio per Diego Armando Maradona, morto nel pomeriggio di oggi, lasciando la tristezza nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La gara inizia e l’Atalanta è attenta e cerca di inserirsi. Il Liverpool nei primi 45 minuti ha tentato un solo tiro in porta. Mai un rendimento così basso per gli inglesi. Bergamaschi aggressivi e pericolosi che non trovano mai la via del gol nel primo tempo. Il secondo tempo si fa più insidioso, al sessantesimo è l’Atalanta a passare in vantaggio con gol di Ilicic. Liverpool in blackout, e nerazzurri che provano a trovare il doppio vantaggio, trovato appena 4 minuti dopo con Gosens. L’ultima mezz’ora di gioco è solo Atalanta che attacca e si difende. Diverse le occasioni per. La gara finisce 2-0, con Atalanta che riesce a recuperare punti importanti per continuare a sperare nel passaggio alla fase successiva. Ilvede il Liverpool primo con 9 punti, seguito da Ajax e Atalanta con 7 punti e ultimo in classifica il Midtjylland con 0 punti.

Archiviata la gara di stasera, testa al campionato per la delicata sfida di sabato contro il Verona. Poi di nuovo Champions League, martedì prossimo contro l’ultima squadra del gruppo, il Midtjylland.