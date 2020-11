Maradona, omaggio del PSG, ma Icardi scatena la polemica

La morte di Diego Armando Maradona ha gettato nello sconforto e nella disperazione l’intero mondo. La causa del decesso del Pibe de oro, avvenuta nella sua abitazione, sono state ritrovate in arresto cardorespiratorio. Sono tanti i messaggi dei tifosi e le manifestazioni d’affetto in ricordo di colui che è considerato il più grande calciatore mai esistito. A Napoli, fuori lo stadio San Paolo, che presto sarà dedicato al grande numero 10, è stato allestito un vero e proprio museo per ricordarlo. Tra i tanti protagonisti del mondo del calcio che hanno omaggiato Maradona c’è il Paris Saint-Germain. Ai margini della sfida di Champions League, poi vinta contro il Lipsia, la squadra francese si è messa in posa sul campo del centro sportivo Ooredoo dietro una bandiera e maglia argentina per scattare una foto omaggio per il campione scomparso. La foto è poi stata caricata sui canali social del PSG, ma il dettaglio di Icardi ha fatto infuriare i tifosi.

Omaggio a Maradona, Icardi sorride

Un gesto per ricordare il “Diez” si è tramutato in uno scandalo. La protesta iniziata dai tifosi di tutto il mondo non è stata scaturita dalla foto, ma da un dettaglio presente sul volto di Maurito Icardi. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, posa nella foto in prima fila, al fianco dei compagni Leandro Paredes e Angel Di Maria. Sul volto di Icardi, come si può notare, è impresso un sorriso fuori luogo per il motivo della foto. Questo ha scatenato moltissimi commenti acidi, portando moltissimi supporters a pensare che il motivo di quel sorriso felice fosse lo scarso feeling tra i due, quando Maradona allenava la nazionale argentina. L’autore della “Mano de Dios” non ha mai digerito il tradimento di Icardi verso Maxi Lopez, reo di aver rubato la moglie ad un compagno di squadra. Per questo motivo Maradona ha sempre bandito dall’Argentina l’attuale attaccante del PSG.