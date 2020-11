Mercato, Manchester Utd su Cristiano Ronaldo: il sogno di un ritorno

Cristiano Ronaldo sempre sulla cresta dell’onda. Nonostante l’età, 36 anni, il portoghese rimane uno dei giocatori più desiderati, grazie anche alle sue prestazioni da top player.

Qualche giorno fa era stato il ds del Paris Saint Germain, Leonardo, a dichiarare che il club parigino è uno dei pochi a poter permettersi un giocare come Cr7. Inoltre, lo stesso ds brasiliano, ha lasciato i fan in estasi con una frase che lascia intendere il mercato del club aperto anche a Ronaldo, con un “Nel calcio avvengono cose straordinarie”.

La stampa inglese ha oggi parlato di contatti tra il Manchester United e l’agente dell’attaccante portoghese.

Ronaldo, il Manchester Utd cerca il piano d’attacco al portoghese

Il club inglese sta cercando il piano d’attacco per portare di nuovo Cristiano Ronaldo in Inghilterra, operazione non semplice. Si cerca l’intesa con il suo procuratore Jorge Mendez, pensando ad in ingaggio più proficuo, soprattutto un’eventuale chiusura di carriera in uno dei club più prestigiosi. Ronaldo ha militato tra i Red Devils tra il 2003 e il 2009, quando poi ha abbandonato l’Inghilterra alla volta della Spagna per approdare al Real Madrid, club con cui ha fatto grande la sua storia e quella della società.

Una cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United sarebbe una buona occasione anche per la Juventus che andrebbe ad ottenere un riscatto abbastanza alto considerando i 100 milioni spesi per portare il portoghese a Torino.

Al momento il calciomercato intorno a Cristiano Ronaldo è già infuocato e promette bene in vista della prossima estate.