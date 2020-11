Milan, Calhanoglu può partire a zero. C’è il Barcellona

CALAHNOGLU PUOì LASCIARE IL MILAN A PARAMETRO ZERO. Il Milan rischia seriamente di perdere Hakan Calhanoglu a parametro zero. Il club rossonero infatti sta cercando di trovare l’accordo per il rinnovo con il giocatore ed il suo agente, ma al momento non sembrano esserci le condizioni giuste. Calhanoglu sta disputando una stagione pazzesca, probabilmente la sua migliore da quando veste la maglia del Milan. I grandi club italiani ed europei sono alla finestra per cogliere l’opportunità al volo in caso il giocatore non trovi l’accordo con il Milan per il rinnovo. Il contratto di Calhanoglu scade nel 2021 e i rossoneri corrono il serio rischio di vederlo con un’altra maglia ma senza ricevere alcun compenso. Alcune società hanno già manifestato interesse. In Italia si è mossa la Juventus, ma è dalla Spagna che arriva la notizia più sorprendente.

Calciomercato Milan, il Barça fa sul serio per Calhanoglu

Il Barcellona sta seriamente pensando a Calhanoglu. Secondo quanto riporta todoblaugrana.com, portale molto vicino alle vicende del club catalano, il Barça starebbe pensando proprio al turco per la prossima stagione. Gli introiti del Barcellona sono diminuiti notevolmente con il Covid-19. L’idea di prendere Calhanoglu a parametro zero è in perfetta sintonia con le condizioni in cui verte il club catalano. Oltre alla questione economica, il Barcellona punta sul turco dopo averlo visionato nelle sue ultime prestazioni. Calahnoglu sembra aver fatto definitivamente il salto di qualità e sullo sfondo c’è il Barça.