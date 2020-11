Milan, Murelli positivo: anche il vice di Pioli ha il coronavirus

Non c’è tregua a Milanello. In seguito alla positività al coronavirus di Stefano Pioli, le redini della squadra erano passate nelle mani del vice, Murelli. Pochi minuti fa, sul sito ufficiale dell’Ac Milan arriva il comunicato sulla positività riscontrata anche a Giacomo Murelli.

La nota del club rossonero: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica mattina. Positività confermata ieri mattina da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

Milan, neanche Murelli al San Paolo per Napoli-Milan

Il vice di Pioli avrebbe dovuto fare esordio sulla panchina al San Paolo, per la sfida di Serie A tra Napoli e Milan, prevista domenica 22 novembre, valida per l’ottavo turno. Un vero guaio per la panchina rossonera, che adesso dovrà trovare un ulteriore sostituto da presentare in panchina. C’è solo da capire chi dello staff sarà più idoneo alla situazione.

Un momento delicato in casa Milan, che non vuole perdere il momento brillante che sta vivendo tra Europa League e campionato, dove sono in testa alla classifica. Intanto, in campo, i giocatori hanno la propria guida che saprà gestire al meglio la situazione, Ibrahimovic.