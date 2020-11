Napoli-Rijeka: orario, luogo, probabili formazioni, statistiche e precedenti

Il Napoli allenato da Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta casalinga di campionato rimediata contro il Milan di Pioli, si tuffa in Europa League, dove i partenopei affronteranno nella quarta giornata della fase a gironi il Rijeka. Napoli-Rijeka si prospetta una sfida cruciale per le sorti del Girone F, con i partenopei che in caso di vittoria si ritroverebbero a 9 punti totalizzati in quattro partite disputate, allontanandosi dalle pretendenti alla qualificazione al turno successivo.

Napoli-Rijeka: luogo, orario, precedenti

La partita Napoli-Rijeka, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, si giocherà a partire dalle ore 21 di Giovedì 26 Novembre 2020, allo Stadio San Paolo di Napoli. A parte la sfida dell’andata in cui i partenopei si sono imposti in trasferta per 1-2, non vi sono altri precedenti di Napoli-Rijeka. Una statistica molto interessante sul Napoli nelle ultime dieci partite disputate è che ha ricevuto meno di cinque cartellini per ben 9 volte e che, per ben 5 volte nelle ultime 7 partite, è passata in svantaggio. Non vi è stata ancora la designazione ufficiale dell’arbitro di Napoli-Rijeka.

Napoli-Rijeka, le probabili formazioni: Mertens e Petagna dal 1′?

Il Napoli di Gattuso, nel match di Europa League contro il Rijeka dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Mertens, Lozano e Politano dietro la prima punta Andrea Petagna. A centrocampo spazio per Lobotka dal primo minuto coadiuvato da Bakayoko. In difesa scenderanno in campo come centrali Koulibaly e Maksimovic. Le seguenti sono le probabili formazioni di Napoli-Rijeka:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.